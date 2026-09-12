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Giá cà phê hôm nay 12/9: Giá cà phê trong nước ở mức 95.200 - 95.800 đồng/kg

Thứ Bảy, 08:41, 12/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 12/9 thu mua ở mức 95.200 - 95.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica diễn biến trái chiều.

Giá cà phê trong nước ít biến động

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 12/9 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.200 - 95.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 95.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 95.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tăng, Arabica giảm

Giá cà phê thế giới sáng 12/9 - theo giờ Việt Nam - trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 2,38%, tương đương tăng 82 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.524 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,52%, tương đương giảm 1,65 cent/lb so với phiên liền trước, giá bán đang là 313.65 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Theo cập nhật giacaphe.com, giá cà phê thế giới tối 11/9 (giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên hai sàn giao dịch quốc tế so với phiên trước. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 0.41%, tương đương 14 USD lên mức mức 3.442 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 12 9 gia ca phe trong nuoc o muc 95.200 - 95.800 dong kg hinh anh 1

Tại sàn New York, giá Arabica kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 1.22%, tương đương 3.90 cent/lb, về mức 315,30 cent/lb.

gia ca phe hom nay 12 9 gia ca phe trong nuoc o muc 95.200 - 95.800 dong kg hinh anh 2

Thị trường cà phê toàn cầu đang chịu tác động từ hai xu hướng trái chiều khi nguồn cung dồi dào từ Brazil gây áp lực lên giá, trong khi tồn kho thấp và những lo ngại về thời tiết tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Tổ chức StoneX vừa nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 lên mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo trước. Riêng tháng 8, nước này xuất khẩu 3,44 triệu bao, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cepea thuộc Đại học São Paulo, thời tiết khô ráo gần đây giúp nông dân Brazil đẩy nhanh thu hoạch Arabica. Đến cuối tháng 8, khoảng 90% diện tích Arabica tại miền nam Minas Gerais đã được thu hoạch, Cerrado Mineiro đạt 85-90%, còn Zona da Mata hoàn tất khoảng 97%.

Tuy nhiên, lượng mưa cao hơn trung bình trong mùa đông được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hạt. Cepea cảnh báo niên vụ Arabica 2026/27 có nguy cơ thuộc nhóm có chất lượng thấp nhất trong nhiều năm. Với Robusta, thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia đã kết thúc. Thị trường vì vậy đang hướng sự chú ý tới vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam trong những tháng tới.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg. Cụ thể: Khu vực Đắk Nông (cũ) giá cà phê thua mua là 95.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 95.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng có giá thu mua ở mức 95.800 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 12 9 gia ca phe trong nuoc o muc 95.200 - 95.800 dong kg hinh anh 3
 Giá cà phê trong nước tăng nhẹ.

Tại Việt Nam, nguồn cung cà phê vụ cũ gần như cạn kiệt, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tích cực thu mua để thực hiện các hợp đồng đã ký, qua đó tạo lực đỡ cho giá trong nước.

Theo Vicofa, xuất khẩu cà phê những tháng cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục tích cực, với sản lượng cả năm tăng khoảng 8-10% so với năm 2025 nhờ nguồn cung vụ mới bắt đầu từ tháng 11. Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu gia tăng có thể gây sức ép lên giá, đòi hỏi ngành cà phê Việt Nam chuyển trọng tâm sang nâng cao giá trị.

PV/VOV.VN
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