Giá cà phê hôm nay 17/3: Giá cà phê trong nước tăng 700 – 800 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước tăng 700 - 800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 16/3/2024 như sau, giá cà phê trong nước có xu hướng tăng trở lại, mức tăng khoảng 700 - 800 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 91.700 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 91.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 91.600 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 91.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 91.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 16/3) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 91.600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 91.700 đồng/kg.

Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023/2024 giảm 10% so với niên vụ trước, xuống ở mức 1,6 triệu tấn, mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây.

Giá cà phê Robusta, Arabica tăng tăng trái chiều nhau

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.038 - 3.318 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London ở mức 3.308 USD/tấn, tăng 0,95%, tương đương 31 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 16/3, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 là 182,95 US cent/lb, giảm 0,49% tương đương 0,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, giá cà phê kỳ hạn tăng nhẹ sau báo cáo mới nhất của ngân hàng đầu tư Rabobank điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 giảm 3,9 triệu bao xuống chỉ đạt 171,1 triệu bao, chủ yếu giảm ước tính sản lượng của Honduras và Indonesia. Do đó chỉ còn dư thừa 0,5 triệu bao và dự báo cung cầu toàn cầu trong niên vụ 2024/2025 sẽ dư thừa 4,5 triệu bao đã khiến cả hai thị trường dao động trong sự lưỡng lự suốt cả phiên.

Tuy nhiên, hiện giá vẫn tăng do còn nguyên mối lo ngại nguồn cung khi dữ liệu báo cáo tồn kho ICE vẫn quanh quẩn ở mức thấp cho dù ghi nhận gần đây đã có sự cải thiện đáng kể.

DXY tăng 0,22%, tỷ giá đồng Reais – Brasil giảm xuống ở mức 1 USD = 4,9872 R$. Thị trường dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (FED – Mỹ) sẽ không bắt đầu cắt giảm lãi suất vào giữa năm như đã dự kiến khiến “đồng bạc xanh” tăng thêm sức mạnh trong rổ tiền tệ chủ chốt đã kéo hầu hết giá cả hàng hóa tăng theo.