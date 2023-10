Giá cà phê hôm nay 23/10: Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 23/10 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London có xu hướng tăng, dao động ở mức 2.297 - 2.615 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London tăng 3,2%, tương đương 12 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.615USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 165,25 US cent/lb, tăng 0,79% tương đương 1,3 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Các phát biểu mới của quan chức Fed cho thấy họ rất thận trọng về các quyết định lãi suất trong tương lai. Điều này đã khiến nhà đầu tư Phố Wall suy đoán theo nhiều chiều và thị trường cá cược xoay như chong chóng khi có dấu hiệu mới. Thị trường cà phê kỳ hạn là thị trường tài chính phái sinh có tính thanh khoản cao (cùng với vàng, dầu thô) nên tỏ ra rất nhạy bén, bên cạnh các yếu tố cơ bản nội tại của mặt hàng chi phối. Đồng Reais tăng thêm 0,42% đưa tỷ giá lên ở mức 1 USD = 5,0312 R$ cũng góp phần khiến giá cà phê tăng.

Tuy nhiên, giá cà phê hai sàn tăng mạnh nhưng cũng không dễ dàng gì. Nguồn cung Đông Nam Á cạn kiệt, báo cáo tồn kho ICE tiếp tục sụt giảm và việc thiếu hàng giao ra cảng xuất khẩu ở Brasil vì lý do vận chuyển cũng góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng.

Giá cà phê trong nước tăng 400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 23/10/2023 như sau, giá cà phê tiếp tục tăng 400 đồng/kg, hiện giá cà phê trong nước duy trì mức tăng, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên có mức giá trung bình 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 23/10/2023 ở mức giá 60.000 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê cũng được thu mua với giá 60.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 59.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk (ở huyện Cư M'gar) hiện ở mức 60.300 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 60.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta, Arabica cùng tăng

Giá cà phê trong nước tăng mạnh

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, lên gần mức 60.000 đồng/kg, cùng với đó giá cà phê thế giới ở 2 sàn London và New York cũng tăng.

Ngày 22/10, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê trung bình các tỉnh Tây Nguyên đã tăng lên gần mức 60.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên giảm sâu, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 22/10 đã tăng lên mức giá 59.600 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, cà phê cũng được thu mua với giá 59.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 59.100 đồng/kg.