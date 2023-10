Giá cà phê hôm nay 19/10: Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London có xu hướng giảm, dao động ở mức 2.238 - 2.429 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London giảm 0,50%, tương đương 12 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.421USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 19/10, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 158.05 US cent/lb, tăng 0,64% tương đương 1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng mức lãi suất, trong bối cảnh trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ vẫn tăng, khiến chứng khoán đảo chiều sụt giảm, DXY tiếp tục suy yếu và do đó, hàng hóa được hưởng lợi do dòng vốn đầu cơ chảy về.

Tại Gala dinner Cà phê thế giới 2023 ở Thụy Sỹ, các thương nhân quốc tế đề nghị các nhà xuất khẩu Việt Nam giao những lô hàng cà phê vụ mới số lượng lớn với mức giá chênh lệch (Dif.) rất đáng kể. Tất nhiên, đó là những đề nghị có tính thăm dò, vì dự báo hiện tượng thời tiết El Nino gây mưa nhiều ngay trong giai đoạn thu hoạch là điều rất đáng quan ngại và dự báo hàng vụ mới năm nay cũng không dễ dàng mua.

Giá cà phê trong nước tăng 400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 19/10/2023 như sau, giá cà phê tiếp tục tăng 400 đồng/kg, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên thay đổi quanh mốc 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 19/10/2023 ở mức giá 64.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 64.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 64.200 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng trở lại

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối 18/10 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng trở lại trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London giảm 0,42% so với cuối phiên trước, tương đương 10 USD/tấn lên mức 2.419 USD/tấn.

Cùng thời điểm, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 trở lại mức 158,95 US cent/lb, sau khi tăng 1,21% tương đương 1,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 100 đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá cà phê ngày 18/10 tiếp tục tăng nhẹ 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên thay đổi quanh mốc 63.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 18/10 ở mức 63.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 63.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 100 đồng/kg (Ảnh minh họa: KT)

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) hiện ở mức 63.700 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 63.800 đồng/kg.