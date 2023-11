Giá cà phê hôm nay 24/11: Giá cà phê trong nước tăng 100 - 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 100 - 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 24/11/2023 như sau, giá cà phê có chiều hướng tăng nhẹ trở lại. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 57.600 đồng/kg, mức tăng từ 100-200 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk 57,900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 24/11/2023 ở mức giá khá với 57.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua tương ứng với giá 57.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 57.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 57.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 57.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 24/11 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.347 - 2.516 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 0,95% so với phiên liền trước, tương đương 24 USD/tấn niêm yết ở mức 2.491 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 24/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 169.05 US cent/lb, tăng 0,30% tương đương 0,50 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê lao dốc ngay từ đầu phiên sau báo cáo của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh dự báo sản lượng của các nước sản xuất chính trong niên vụ cà phê mới 2023/2024.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Mỹ dự báo các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brasil có lượng mưa rất đáng kể trong tuần lễ cuối tháng 11 sẽ hỗ trợ cây cà phê phát triển tốt trong niên vụ mới 2023/2024 là niên vụ cây cà phê Arabica cho sản lượng tăng theo chu kỳ “hai năm một” của Brasil, điều này đã thúc đẩy đà bán khống trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn của Mỹ (thứ Năm, 23/11) đã góp phần giúp các quỹ và đầu cơ thanh lý bớt vị thế ròng nhằm giảm thiểu rủi ro trong 2 phiên còn lại của tuần này. Biên bản được FOMC công bố đã không mang lại bất kỳ manh mối nào đã khiến lợi suất trái phiếu dài hạn kho bạc Mỹ nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, DXY sụt giảm, giá dầu thô giảm sâu và giá cà phê được hưởng lợi cùng chứng khoán Mỹ.

Thị trường cà phê thế giới 2 sàn trái ngược

Theo đó, giá cà phê Robusta London họp đồng giao tháng 1/2024 niêm yết ở đầu phiên giao dịch 23/11 với giá 2.487 USD/tấn, giảm 1,11% so với phiên liền trước, tương đương 28 USD/tấn.

Cùng với đó, đầu phiên giao dịch 23/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang ở mức 169,05 US cent/lb, tăng 0,3% tương đương 0,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng cao nhất 200 đồng/kg

Cập nhật giá cà phê sáng 23/11/2023, giá cà phê trực tuyến, cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Kon Tum, cà phê nhân, cà phê Arabica hôm nay 23/11.

Giá cà phê hôm nay tăng cao nhất 200 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.200 - 57.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng cao nhất 200 đồng/kg

Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai và Đắk Nông với 57.700 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 57.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.