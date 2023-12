Giá cà phê hôm nay 26/12: Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 26/12 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London tăng dao động ở mức 2.690 – 3.165 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 3,27%, tương đương 104 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.075 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 26/12, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 192,80 US cent/lb, giảm 0,41% tương đương 0,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê kỳ hạn trên sàn thế giới và trong nước ổn định, ít biến động do còn trong kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh.

Theo các chuyên gia, thời gian qua, do nhu cầu hàng giao ngay đã hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn duy trì đà tăng, đồng thời lo ngại về tình hình thời tiết bất lợi tại nam Brazil; mối lo nguồn cung bị chậm trễ khi tuyến vận tải hàng hải Âu – Á qua kênh đào Suez bị gián đoạn cũng hỗ trợ giá cà phê.

Các sàn cà phê kỳ hạn có xu hướng ổn định, trong khi đó các quỹ và đầu cơ đẩy mạnh thanh lý để phòng tránh rủi ro trong kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh kéo dài. Dòng vốn đầu cơ dịch chuyển về các tài sản trú ẩn đã đẩy giá vàng tăng.

Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh sản lượng niên vụ cà phê 2023/2024 của các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê chính trên thế giới. FAS đã ước tính sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 sẽ khoảng 174,30 triệu bao, trong khi nhu cầu toàn cầu ở mức 170,20 triệu bao, do đó toàn cầu sẽ có sự dư thừa cà phê trong niên vụ này.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến ngày 22/12 đã tăng 660 tấn, tức tăng 1,91 % so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 35.220 tấn (khoảng 587.000 bao, bao 60 kg), chủ yếu là cà phê có xuất xứ từ Brasil.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê trong nước sáng ngày 26/12/2023 như sau, giá cà phê giữ ổn định so với phiên giao dịch trước và đang đứng ở mức khá cao. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 67.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 67.800 đồng/kg; cà phê ở tỉnh Đắk Nông được thu mua với giá cao nhất 68.0000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 67.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 26/12) tại tỉnh Đắk Lắk được mua ở mức khá cao, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 67.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 68.000 đồng/kg.

