Giá cà phê hôm nay 28/3: Trong nước cao nhất 98.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 1.100 đồng/kg

Giá cà phê sáng nay (28/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên có biến động tăng mạnh so với cuối ngày hôm trước. Giá cà phê nhân xô hiện dao động trong khoảng 97.700 - 98.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 98.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sáng nay đang được thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 97.700 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với hôm trước. Trong khi đó, giá cà phê đang cao nhất khu vực là ở tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá bán hiện tại là 98.000 và 98.100 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 27/3.

Tại một số địa phương khác giá cà phê cũng tăng đến 1.100 đồng/kg, như giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáng nay cùng ở mức 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm 8h00’ ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London tăng tiếp 2,71%, tương đương tăng 94 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 3.559 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 đã lên mức 177,15 US cent/lb, sau khi tăng 1,38% tương đương 2,60 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê thế giới tối 27/3 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng giá trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London đã tăng 3% so phiên trước, tương đương tăng 104 USD/tấn lên mức 3.569 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 cũng đã tăng lên mức 189,55 US cent/lb, sau khi tăng 0,8% tương đương tăng 1,5 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước đứng ở mức cao

Giá cà phê trong nước ngày 27/3 tăng đến 1.100 đồng/kg và đang đứng ở mức rất cao. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 97.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk là 96.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đứng ở mức cao (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 96.900 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 97.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 96.600 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 27/3 tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 97.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 97.100 đồng/kg.