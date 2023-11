Giá cà phê hôm nay 5/11: Cà phê trong nước tăng nhẹ lên mức 57.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay: Sáng 5/11, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, mức tăng khoảng 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 57.600 đồng/kg, giá mua cao nhất là 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, giá thu mua cà phê ở mức 58.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 58.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 57.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 58.200 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tối 4/11/2023 như sau, giá cà phê đi ngang, ổn định và tăng nhẹ, mức tăng khoảng 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 57.600 đồng/kg, giá mua cao nhất là 57.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 4/11/2023 ở mức giá 57.800 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 57.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 57.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 57.800 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 57.000 đồng/kg.

Sáng 4/11, giá cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 1/2024 là 2.372 USD/tấn, tăng 1,89% tương đương 44 USD/tấn so với phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới 4/11 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.243 - 2.374 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London tăng 1,89% so với phiên liền trước, tương đương 44 USD/tấn niêm yết ở mức 2.372 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 4/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 170.90 US cent/lb, giảm 3,36% tương đương 5,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Việc nhiều Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới vẫn giữ nguyên lãi suất tiền tệ đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại các thị trường tăng mua.

Giá cà phê kỳ hạn tăng hồi phục trên cả hai sàn sau khi lần thứ hai Fed quyết định vẫn giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25 – 5,5%/năm do nền kinh tế Mỹ vẫn còn dấu hiệu suy thoái.

DXY quay đầu giảm đã hỗ trợ hầu hết các thị trường hàng hóa lấy lại sắc xanh. Giá cà phê còn có thêm sự hỗ trợ từ việc Copom – Brasil cắt giảm lãi suất đồng Reais bớt 0,5% lần thứ ba liên tiếp xuống còn 12,25%/năm. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) cũng góp thêm phần thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại thị trường tăng mua khi vẫn giữ nguyên lãi suất đồng Bảng ở mức 5,25%/năm.

Dữ liệu báo cáo của ICE cho thấy tồn kho trên cả hai sàn tiếp tục sụt giảm đã hỗ trợ xu hướng thị trường giá tăng.