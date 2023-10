Giá cà phê hôm nay 8/10: Giá cà phê Robusta giảm, Arabica tăng nhẹ

Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm, cà phê Arabica tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào lúc 21h00 tối 7/10 (theo giờ Việt Nam) giảm tăng trái chiều. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.209 - 2.359 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London giảm 0,8%, tương đương 19 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.359 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 146.05 US cent/lb, tăng 0,45% tương đương 0,65 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, các quỹ và đầu cơ tiếp tục gia tăng bán ròng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn do thông tin ở miền nam Brasil đã có mưa, thuận lợi hỗ trợ tốt cho cây cà phê làm bông vụ mới.

DXY giảm nhẹ nhưng vẫn còn đứng ở mức quá cao nên chưa hỗ trợ cho giá cả hàng hóa nói chung. Giá cà phê biến động tích cực ngay từ đầu phiên do nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ không tăng lãi suất tại phiên họp cuối năm, giúp thị trường giảm bớt lo ngại rủi ro.

Cà phê ở Mỹ vẫn là đồ uống có mức độ tiêu thụ lớn thứ 2 chỉ sau nước uống. Ước tính người Mỹ tiêu thụ khoảng 400 triệu ly cà phê mỗi ngày và Mỹ hiện vẫn là thị trường cà phê lớn nhất thế giới.

Giá cà phê trong nước dao động quanh mức 64.000 - 64.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 7/10 có xu hướng ổn định. Theo đó, giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay về quanh mốc giá từ 64.000 - 64.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dao động quanh mức 64.000 - 64.600 đồng/kg (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 7/10 ở mức giá 64.400 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 64.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) hiện ở mức 64.400 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.500 đồng/kg.