Giá cà phê hôm nay 9/1: Giá cà phê trong nước tăng tiếp 100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, thứ Ba (9/1) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg so với cuối ngày 8/1. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 67.800 - 68.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 68.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 100 đồng/kg so phiên trước giá bán đã tăng lên 67.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 68.600 đồng/kg, sau khi tăng 100 đồng/kg so với cuối ngày thứ Hai (8/1).

Tại một số địa phương khác, giá cà phê sáng nay đi ngang hoặc có biến động tăng, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 68.600 đồng/kg, giữ giá so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 68.500 đồng/kg sau khi tăng 100 đồng/kg so cuối phiên 8/1.

Cà phê Robusta tăng, Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới đến sáng nay (9/1 - theo giờ Việt Nam) có tăng và giảm trên 2 sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London tăng 3,22%, tương đương tăng 90 USD/tấn lên mức 2.885 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 tăng 63 USD/tấn lên 2.790 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 tăng 52 USD/tấn, giá giao dịch là 2.717 USD/tấn.

Khác với cà phê Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục giảm. Kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2024 đang ở mức 181,40 US cent/lb, sau khi giảm 0,77% tương đương 1.40 US cent/lb. Tại hợp đồng kỳ giao tháng 5/2024 giá còn 179,65 US cent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2024 giá là 180,10 cent/lb.

Tại thị trường thế giới, tối 8/1 (theo giờ Việt Nam) giá cà phê diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 2781 - 2.826 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 giá khớp lệnh trên sàn London ở mức 2.822 USD/tấn, tăng 0,64%, tương đương 18 USD/tấn so phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 180,65 US cent/lb, giảm 1,18% tương đương 2,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Sáng 8/1, giá cà phê trong nước vẫn đứng ở mức khá cao, giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 68.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum cà phê được thu mua ở mức giá 68.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 68.600 đồng/kg.

Các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà chủa tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 67.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 68.400 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 68.500 đồng/kg, mức thu mua cao nhất trong ngày hôm nay.