Giá dầu hôm nay 20/7: Thị trường tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng Trung Đông

Giá dầu WTI giao dịch ở mức 82,49 USD/thùng

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Theo Reuters, ngày 19/7, dầu WTI được giao dịch ở mức 82,49 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở ngưỡng 88,10 USD/thùng.

Trong tuần qua, thị trường năng lượng liên tục phản ứng trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã kéo dài sang đêm thứ 7 liên tiếp. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, các cuộc tấn công ngày 18/7 khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này.

Thị trường năng lượng liên tục phản ứng trước những diễn biến mới tại Trung Đông

Bên cạnh yếu tố xung đột, giới đầu tư cũng theo dõi sát tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua khu vực này đang làm gia tăng lo ngại về khả năng nguồn cung bị ảnh hưởng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Theo các chuyên gia, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đều có thể tác động đến cán cân cung - cầu trên thị trường, qua đó hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 16/7

Ở thị trường trong nước, từ 15h ngày 16/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E10 RON95-V tăng 550 đồng/lít lên 21.750 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 550 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 630 đồng/lít, lên 19.820 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.580 đồng/lít lên 23.320 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.980 đồng/lít lên 24.590 đồng/lít; dầu mazut tăng 720 đồng/kg lên 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn được áp dụng là 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 9/7 đến 16/7 đều tăng. Trong đó, xăng RON92 tăng 5,35%, xăng RON95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03% và dầu mazut tăng 13,55%, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước.