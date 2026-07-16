Xác định 4 đội đầu tiên vào tứ kết U21 Quốc gia 2026

Tại bảng A, cuộc cạnh tranh diễn ra hấp dẫn với hai cặp đấu PVF-CAND gặp An Giang và Hà Nội đối đầu TP.HCM. Trong đó, màn so tài giữa Hà Nội và TP.HCM thu hút sự chú ý khi đội bóng Thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội.

Ngay phút thứ 6, Thiên Phú mở tỷ số cho Hà Nội. Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo tím thi đấu hưng phấn, kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi TP.HCM chủ động lùi sâu đội hình chờ cơ hội phản công. Phút 42, Hồng Phong đệm bóng cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép. Phút 61, Phú Quý ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Đình Nguyên đưa cách biệt lên 4 bàn ở phút 75. Những nỗ lực của TP.HCM chỉ giúp đội bóng này có hai bàn rút ngắn tỷ số ở các phút 80 và 84. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng 4-2, đứng đầu bảng A và giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, PVF-CAND gặp không ít khó khăn trước An Giang dù được đánh giá vượt trội. Phải đến phút 33, Gia Bảo mới khai thông thế bế tắc từ một tình huống phạt góc. Ngay trước giờ nghỉ, cũng chính Gia Bảo hoàn tất cú đúp để giúp đội chủ nhà dẫn 2-0.

Bước sang hiệp hai, PVF-CAND tiếp tục làm chủ thế trận và ghi thêm ba bàn thắng ở các phút 66, 70 và cuối trận để khép lại chiến thắng đậm 5-0. Với kết quả này, đội chủ nhà xếp nhì bảng A và trở thành đội thứ hai của bảng giành quyền vào tứ kết.

Ở bảng B, cuộc đối đầu giữa HAGL và SLNA mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp. Trước lượt đấu cuối, SLNA tạm xếp nhì bảng với 4 điểm, nhiều hơn HAGL 1 điểm nên chỉ cần hòa là đủ điều kiện giành vé vào tứ kết, trong khi đội bóng phố Núi buộc phải thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật của SLNA. Đội bóng xứ Nghệ cũng tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm, song hơn 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, SLNA chủ động kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép về phía khung thành HAGL, nhưng đội bóng phố Núi vẫn đứng vững. Kết quả hòa 0-0 giúp SLNA chính thức giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Trong khi đó, HAGL phải chờ kết quả các trận đấu của bảng C để xác định khả năng đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Thể Công Viettel không gặp nhiều khó khăn trước Tây Ninh. Với sự vượt trội về chuyên môn, đội bóng áo lính giành chiến thắng đậm 6-0, qua đó khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng B và tấm vé vào tứ kết. Tây Ninh phải dừng bước sau khi toàn thua cả ba trận.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn