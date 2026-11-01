English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân có lãi

Chủ Nhật, 15:20, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch vụ nghịch. Thời điểm này, giá sầu riêng đang ở mức cao, đầu ra thuận lợi, giúp người trồng thu về lợi nhuận lớn. 

Những ngày gần đây, giá sầu riêng các loại liên tục tăng, khiến nhà vườn rất phấn khởi. Cụ thể, sầu riêng Ri6 doanh nghiệp mua tại kho có giá từ 65.000 - 75.000 đồng/kg, sầu riêng Monthong từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, tùy chất lượng trái.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa đêm kéo dài ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhưng nhờ tích lũy kinh nghiệm qua nhiều mùa vụ, đồng thời áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nhà vườn đã xử lý sầu riêng ra trái nghịch mùa đạt kết quả tốt.

Năng suất vườn sầu riêng bình quân ước đạt từ 20 - 25 tấn/ha. Với mức giá hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mỗi ha sầu riêng trồng đạt chất lượng, sản lượng có thể mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.  

sau rieng nghich vu duoc gia, nong dan co lai hinh anh 1
Thương lái săn tìm mua trái sầu riêng vụ nghịch giá cao

Ông Dương Văn Đây, chủ 3,7 ha vườn sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp đợt này xử lý cho 1 ha cho cây ra trái nghịch vụ. Tuy bị ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, trái ít nhưng giá này ông cũng có lãi trên 500 triệu đồng.

Còn anh Huỳnh Thanh Nhã, thương lái chuyên thu mua sầu riêng cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Giống Ri6 lúc này mình mua tại vườn giá dưới 70 nghìn đồng/kg, còn Monthong chưa có nhiều, nếu có giá cũng từ 75 - 77 nghìn đồng/kg. Đi mua cũng dễ dàng, do đầu mùa nên giá cao hơn lúc trước. Hàng lúc này có lai rai và nhiều trở lại rồi. Giá này nhà vườn có lãi. Mấy ngày nay mình mua các vườn đều đạt chất lượng, chủ yếu doanh nghiệp đưa đi xuất khẩu, giờ cũng chuẩn bị đưa hàng đi”, anh Nhã chia sẻ.

Theo Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, giá sầu riêng nghịch vụ đang ở mức cao và có khả năng tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Nguyên nhân là do các vùng trồng sầu riêng lớn ở Đắk Lắk đã vào cuối vụ, trong khi nguồn cung từ một số quốc gia cũng giảm. Đây là cơ hội thuận lợi cho những nhà vườn chủ động xử lý sầu riêng ra trái nghịch mùa.

“Ở đây, sầu riêng nghịch vụ đầu mùa, giống Ri6 đã có thu hoạch và xuất khẩu được. Tại Đắk Lắk đã cuối vụ rồi, hàng bên Trung Quốc cũng ít lại, bên Thái Lan cũng cạn nguồn. Mới đầu vụ nên trái không nhiều, nông dân canh tác nghịch vụ có người làm, người không. Giá này thì tốt quá rồi. Mình đã tuyên truyền, vận động người dân làm nghịch vụ, dù chi phí có tốn cao chút nhưng giá cả rất tốt”, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 35.500 ha sầu riêng, với sản lượng khoảng 600.000 tấn/năm; trong đó, diện tích đang cho trái khoảng 22.000 ha. Các vùng trồng sầu riêng tập trung với diện tích lớn chủ yếu ở khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây như: Long Tiên, Ngũ Hiệp, Hiệp Đức, Thanh Hưng, Mỹ Đức Tây và Hội Cư...

Theo nhà vườn, vụ sầu riêng nghịch mùa dự kiến còn kéo dài từ nay đến dịp Tết Nguyên đán 2027. Trước tín hiệu tích cực của thị trường, nhà vườn kỳ vọng giá sầu riêng tiếp tục duy trì ở mức cao, giúp cải thiện thu nhập, bù đắp những khó khăn do giá cả bấp bênh, có thời điểm giảm sâu trong thời gian qua.

sau rieng nghich vu duoc gia, nong dan co lai hinh anh 2
Nhà vườn tại xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp lãi to khi thu hoạch vườn sầu riêng nghịch vụ

Để nâng cao chất lượng và giá trị sầu riêng xuất khẩu, thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chuyên môn và Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhà vườn sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, người trồng sầu riêng được hướng dẫn thay đổi tập quán canh tác, thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu sầu riêng an toàn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nhất là xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường nước ngoài.

cac_doanh_nghiep_tang_cuong_thu_mua_trai_thanh_long_dua_di_xuat_khau_20261024134047.jpg

Trái cây Đồng Tháp tăng giá mạnh, nhà vườn trúng lớn

VOV.VN - Thời điểm này, nhiều loại trái cây chủ lực tại tỉnh Đồng Tháp đang hút hàng và tăng giá mạnh do bước vào vụ nghịch, lượng cung hạn chế. Sự bứt phá về giá của thanh long, sầu riêng hay mít mang lại lợi nhuận cao, giúp nhà vườn yên tâm chăm sóc vườn cây.

Chu Trinh-VOV/ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn Đồng Tháp bắt đầu có lãi
Trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn Đồng Tháp bắt đầu có lãi

VOV.VN - Sau một thời gian rớt giá thê thảm, mấy ngày gần đây, trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn rất phấn khởi vì có lãi.

Trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn Đồng Tháp bắt đầu có lãi

Trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn Đồng Tháp bắt đầu có lãi

VOV.VN - Sau một thời gian rớt giá thê thảm, mấy ngày gần đây, trái sầu riêng tăng giá trở lại, nhà vườn rất phấn khởi vì có lãi.

Vườn sầu riêng ở Đồng Tháp: Ri6 rớt giá, Monthong khan hàng
Vườn sầu riêng ở Đồng Tháp: Ri6 rớt giá, Monthong khan hàng

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp rơi vào tình cảnh “kẻ cười, người khóc” khi trái sầu riêng giống Ri6 thì tuột dốc, còn trái Monthong lại đạt mức giá cao đỉnh điểm.

Vườn sầu riêng ở Đồng Tháp: Ri6 rớt giá, Monthong khan hàng

Vườn sầu riêng ở Đồng Tháp: Ri6 rớt giá, Monthong khan hàng

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp rơi vào tình cảnh “kẻ cười, người khóc” khi trái sầu riêng giống Ri6 thì tuột dốc, còn trái Monthong lại đạt mức giá cao đỉnh điểm.

Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm
Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

VOV.VN - Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách tăng, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng lên dù chịu tác động từ những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

VOV.VN - Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách tăng, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng lên dù chịu tác động từ những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp