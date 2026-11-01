Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân có lãi

Những ngày gần đây, giá sầu riêng các loại liên tục tăng, khiến nhà vườn rất phấn khởi. Cụ thể, sầu riêng Ri6 doanh nghiệp mua tại kho có giá từ 65.000 - 75.000 đồng/kg, sầu riêng Monthong từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, tùy chất lượng trái.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa đêm kéo dài ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhưng nhờ tích lũy kinh nghiệm qua nhiều mùa vụ, đồng thời áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nhà vườn đã xử lý sầu riêng ra trái nghịch mùa đạt kết quả tốt.

Năng suất vườn sầu riêng bình quân ước đạt từ 20 - 25 tấn/ha. Với mức giá hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mỗi ha sầu riêng trồng đạt chất lượng, sản lượng có thể mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Thương lái săn tìm mua trái sầu riêng vụ nghịch giá cao

Ông Dương Văn Đây, chủ 3,7 ha vườn sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp đợt này xử lý cho 1 ha cho cây ra trái nghịch vụ. Tuy bị ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, trái ít nhưng giá này ông cũng có lãi trên 500 triệu đồng.

Còn anh Huỳnh Thanh Nhã, thương lái chuyên thu mua sầu riêng cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Giống Ri6 lúc này mình mua tại vườn giá dưới 70 nghìn đồng/kg, còn Monthong chưa có nhiều, nếu có giá cũng từ 75 - 77 nghìn đồng/kg. Đi mua cũng dễ dàng, do đầu mùa nên giá cao hơn lúc trước. Hàng lúc này có lai rai và nhiều trở lại rồi. Giá này nhà vườn có lãi. Mấy ngày nay mình mua các vườn đều đạt chất lượng, chủ yếu doanh nghiệp đưa đi xuất khẩu, giờ cũng chuẩn bị đưa hàng đi”, anh Nhã chia sẻ.

Theo Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, giá sầu riêng nghịch vụ đang ở mức cao và có khả năng tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Nguyên nhân là do các vùng trồng sầu riêng lớn ở Đắk Lắk đã vào cuối vụ, trong khi nguồn cung từ một số quốc gia cũng giảm. Đây là cơ hội thuận lợi cho những nhà vườn chủ động xử lý sầu riêng ra trái nghịch mùa.

“Ở đây, sầu riêng nghịch vụ đầu mùa, giống Ri6 đã có thu hoạch và xuất khẩu được. Tại Đắk Lắk đã cuối vụ rồi, hàng bên Trung Quốc cũng ít lại, bên Thái Lan cũng cạn nguồn. Mới đầu vụ nên trái không nhiều, nông dân canh tác nghịch vụ có người làm, người không. Giá này thì tốt quá rồi. Mình đã tuyên truyền, vận động người dân làm nghịch vụ, dù chi phí có tốn cao chút nhưng giá cả rất tốt”, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 35.500 ha sầu riêng, với sản lượng khoảng 600.000 tấn/năm; trong đó, diện tích đang cho trái khoảng 22.000 ha. Các vùng trồng sầu riêng tập trung với diện tích lớn chủ yếu ở khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây như: Long Tiên, Ngũ Hiệp, Hiệp Đức, Thanh Hưng, Mỹ Đức Tây và Hội Cư...

Theo nhà vườn, vụ sầu riêng nghịch mùa dự kiến còn kéo dài từ nay đến dịp Tết Nguyên đán 2027. Trước tín hiệu tích cực của thị trường, nhà vườn kỳ vọng giá sầu riêng tiếp tục duy trì ở mức cao, giúp cải thiện thu nhập, bù đắp những khó khăn do giá cả bấp bênh, có thời điểm giảm sâu trong thời gian qua.

Nhà vườn tại xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp lãi to khi thu hoạch vườn sầu riêng nghịch vụ

Để nâng cao chất lượng và giá trị sầu riêng xuất khẩu, thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chuyên môn và Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhà vườn sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, người trồng sầu riêng được hướng dẫn thay đổi tập quán canh tác, thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu sầu riêng an toàn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nhất là xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường nước ngoài.