Giá mít giảm thê thảm, người mua thưa thớt

Giá thấp nhất là trái mít Thái siêu sớm, chỉ ở mức 2.000–3.000 đồng/kg; mít ruột đỏ có giá từ 5.000–7.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg mít khiến nhà vườn thua lỗ trên 5.000 đồng. Đối với mít kém chất lượng, thương lái không thu mua, nhà vườn phải bỏ cho cá hoặc gia súc ăn. Đây là mức giá thấp nhất trong vài năm gần đây đối với loại trái cây này.

Trái mít tại tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm, đầu ra rất ế ẩm

Trái thanh long tại Đồng Tháp dù vào vụ nghịch nhưng chỉ có giá từ 7.000–13.000 đồng/kg (tùy chất lượng), thương lái mạnh tay ép giá nhà vườn. Riêng trái sầu riêng, tháng trước giá ở mức kỷ lục, nay lại giảm sâu.

Sầu riêng Ri6 loại 1, thương lái mua tại vườn với giá giảm còn 40.000–45.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg so với tháng trước); giống Monthong có giá 65.000–70.000 đồng/kg (giảm hơn 80.000 đồng/kg so với tháng trước). Với mức giá này, nhà vườn lãi không nhiều, thậm chí chỉ hòa vốn.

Trái sầu riêng đang sụt giá, nhà vườn giảm thu nhập

Hiện nay, Đồng Tháp có khoảng 134.000 ha vườn cây ăn trái, đứng đầu cả nước; trong đó diện tích sầu riêng khoảng 26.000 ha, mít 15.000 ha, thanh long 10.000 ha. Gần đây, do xuất khẩu chậm, vướng một số rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu nên đầu ra của một số loại trái cây gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân.