中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá mít giảm thê thảm, người mua thưa thớt

Thứ Bảy, 08:56, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm, thậm chí thương lái thu mua chậm, dẫn đến tình trạng ế ẩm, khiến nhà vườn bị thua lỗ nặng.

Giá thấp nhất là trái mít Thái siêu sớm, chỉ ở mức 2.000–3.000 đồng/kg; mít ruột đỏ có giá từ 5.000–7.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg mít khiến nhà vườn thua lỗ trên 5.000 đồng. Đối với mít kém chất lượng, thương lái không thu mua, nhà vườn phải bỏ cho cá hoặc gia súc ăn. Đây là mức giá thấp nhất trong vài năm gần đây đối với loại trái cây này.

Trái mít tại tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm, đầu ra rất ế ẩm

Trái thanh long tại Đồng Tháp dù vào vụ nghịch nhưng chỉ có giá từ 7.000–13.000 đồng/kg (tùy chất lượng), thương lái mạnh tay ép giá nhà vườn. Riêng trái sầu riêng, tháng trước giá ở mức kỷ lục, nay lại giảm sâu.

Sầu riêng Ri6 loại 1, thương lái mua tại vườn với giá giảm còn 40.000–45.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg so với tháng trước); giống Monthong có giá 65.000–70.000 đồng/kg (giảm hơn 80.000 đồng/kg so với tháng trước). Với mức giá này, nhà vườn lãi không nhiều, thậm chí chỉ hòa vốn.

Trái sầu riêng đang sụt giá, nhà vườn giảm thu nhập

Hiện nay, Đồng Tháp có khoảng 134.000 ha vườn cây ăn trái, đứng đầu cả nước; trong đó diện tích sầu riêng khoảng 26.000 ha, mít 15.000 ha, thanh long 10.000 ha. Gần đây, do xuất khẩu chậm, vướng một số rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu nên đầu ra của một số loại trái cây gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân.

Giá mít thương phẩm tăng cao ở Đồng Tháp

VOV.VN - Sau thời gian giảm giá, hiện nay trái mít thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp tăng trở lại ở mức cao. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 là vào mùa thu hoạch rộ trái mít, giúp nhà vườn có nguồn thu ổn định để vui Xuân, đón Tết.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: giá mít giá sầu riêng sầu riêng đồng tháp trái cây hoa quả giá mít giảm giá sầu riêng giảm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngành hàng “tỷ đô” sầu riêng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn nhằm thiết lập kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người trồng và giữ vững uy tín ngành hàng được mệnh danh là “tỷ đô” của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. 

Chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh ngành hàng sầu riêng đang phát triển mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.

Đắk Lắk kiểm tra mô hình sầu riêng trái vụ, nêu vướng mắc về mã số vùng trồng

VOV.VN - Ngày 6/3, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk cùng Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk và các nhà khoa học trong tỉnh đã kiểm tra thực tế mô hình sầu riêng trái vụ đầu tiên ở địa phương.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
PODCAST
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá