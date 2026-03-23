Giá vàng chiều nay 23/3: Vàng giảm không phanh, thủng đáy 165 triệu đồng/lượng

Chiều 23/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 160,8 triệu đồng/lượng, giá bán là 163,8 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng 23/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 159 – 162 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch sáng 23/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 23/3, giá vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 157,2 - 160,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8,5 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với ngay sáng 23/3.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 158,5 – 162 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 23/3. Chênh lệch mua – bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng

Chiều 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.222,5 USD/oz, giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/3: 1 USD = 26.344 VND, giá vàng thế giới tương đương 134,02 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,78 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 23/3.