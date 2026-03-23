Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 166 triệu đồng/lượng, giá bán là 169 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 22/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 23/3, giá vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch mua – bán đang là 3 triệu đồng/lượng

Sáng 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.404,5 USD/oz, giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/3: 1 USD = 26.344 VND, giá vàng thế giới tương đương 139,79 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 23/3.

Giá vàng trong nước và thế giới giữ nguyên

Giá vàng hôm nay ngày 23/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168 triệu đồng/lượng, giá bán là 171 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168- 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 22/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.494,1 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/3: 1 USD = 26,339 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/3.