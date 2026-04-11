Giá vàng hôm nay 11/4: Giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng 11/4 ở mức 169,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 172,4 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng//lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sảng 11/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.748,66 USD/oz, giảm 9,14 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 11/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,81 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,59 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 11/4/2026.

Giá vàng trong nước đi ngang ở 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 10/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 169,7 triệu đồng/lượng; giá bán 172,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 10/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 169,4 -172,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng giá mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với phiên sáng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,7 - 172,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào, tăng 1,4 triệu đồng/lượng giá bán so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 169,7 – 172,9 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua và bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới giảm khi mở phiên giao dịch 10/4 tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.757,8 USD/oz, giảm 8 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 21,7 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 10/4.

Giá vàng tăng nhẹ khi đồng bạc xanh suy yếu

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, trong lúc thị trường theo dõi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng bị hạn chế, khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở Mỹ còn cao dai dẳng, so với mục tiêu và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Tình hình ở Trung Đông vẫn còn nhiều bất định, cho thấy rủi ro đổ vỡ của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. “Đồng USD yếu hơn đã giúp giá vàng vững trở lại, nhưng vẫn còn đó sự thận trọng trên thị trường, vì các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu xem lệnh ngừng bắn này thực sự sẽ đi đến đâu. Lệnh ngừng bắn rất có lợi cho giá vàng, nhưng giá vàng đã thoái lui khỏi các mức cao gần đây, khi những vết nứt trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận xét với Hãng tin Reuters.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đề phòng khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, dẫn tới xung đột leo thang trở lại, đẩy cao giá năng lượng và áp lực lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Môi trường lãi suất cao không có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất.