中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Thứ Tư, 05:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 8/4, giá vàng SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.802,6 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 174 triệu đồng/lượng; giá bán là 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 174– 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả ở chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 8/4 giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 173 – 176,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.802,6 USD/oz, tăng 132 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 172,5 triệu đồng/lượng giảm 600 nghìn đồng so với phiên sáng 7/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 169,5- 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 7/4, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 169,5-172,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 7/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 169,3-172,4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 168,3-171,1 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 7/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng nhẹ 16 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.670 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/4: 1 USD= 26.36 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, mặc dù đồng USD mạnh và kết hợp với hoạt động chốt lời đang tạo ra những trở ngại cho giá vàng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn của vàng vẫn đi lên.

Theo bà Emily Avioli, Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia Đầu tư tại Merrill, sự điều chỉnh giảm giá vàng diễn ra sau một đợt tăng trưởng mạnh được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào và sự hưng phấn trở lại của nhà đầu tư bán lẻ, giá vàng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, gần đây đã vượt qua ngưỡng 5.400 USD/ounce vào tháng Giêng.

"Trong lịch sử, sau những đợt tăng giá mạnh của bất kỳ loại hàng hóa nào trong một khoảng thời gian ngắn, loại hàng hóa đó thường trải qua một giai đoạn điều chỉnh. Điều này đang diễn ra với đợt điều chỉnh giảm giá vàng hiện tại", bà Emily Avioli khẳng định.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay cập nhật giá vàng giá vàng ngày 8/4 giá vàng trong nước thị trường vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 6/4: Giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 6/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 170,1 –  173,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 5/4: SJC ở mức 174,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 26 triệu đồng/lượng

Trận cầu tâm điểm ở Cúp C1 châu Âu có thể vắng ngôi sao sáng giá

VOV.VN - Harry Kane - ngôi sao của Bayern Munich có thể sẽ vắng mặt trong trận gặp Real Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá