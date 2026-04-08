Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 174 triệu đồng/lượng; giá bán là 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 174– 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả ở chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 8/4 giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 173 – 176,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.802,6 USD/oz, tăng 132 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 172,5 triệu đồng/lượng giảm 600 nghìn đồng so với phiên sáng 7/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 169,5- 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 7/4, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 169,5-172,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 7/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 169,3-172,4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 168,3-171,1 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 7/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng nhẹ 16 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.670 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/4: 1 USD= 26.36 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, mặc dù đồng USD mạnh và kết hợp với hoạt động chốt lời đang tạo ra những trở ngại cho giá vàng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn của vàng vẫn đi lên.

Theo bà Emily Avioli, Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia Đầu tư tại Merrill, sự điều chỉnh giảm giá vàng diễn ra sau một đợt tăng trưởng mạnh được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào và sự hưng phấn trở lại của nhà đầu tư bán lẻ, giá vàng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, gần đây đã vượt qua ngưỡng 5.400 USD/ounce vào tháng Giêng.

"Trong lịch sử, sau những đợt tăng giá mạnh của bất kỳ loại hàng hóa nào trong một khoảng thời gian ngắn, loại hàng hóa đó thường trải qua một giai đoạn điều chỉnh. Điều này đang diễn ra với đợt điều chỉnh giảm giá vàng hiện tại", bà Emily Avioli khẳng định.