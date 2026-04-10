Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay mở phiên sáng 10/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 169,7 triệu đồng/lượng; giá bán 172,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h42’ sáng 10/4, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 9/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giữ giá mua - bán ngang bằng với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,2 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên 9/4. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 9/4 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.765,7 USD/oz, tăng 25 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 151,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 21,4 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC giữ nguyên mức giá 171,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch 9/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 168,5 triệu đồng/lượng; giá bán 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán và giá mua là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng 9/4. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 9/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá bán và giá mua là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 168,5– 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với sáng 9/4.

Cuối giờ chiều 9/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.740,7 USD/oz, tăng 34,3 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,54 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,96 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.