中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 05:10, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 10/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới tăng 25 USD/oz lên 4.735,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay mở phiên sáng 10/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 169,7 triệu đồng/lượng; giá bán 172,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h42’ sáng 10/4, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 9/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giữ giá mua - bán ngang bằng với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,2 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên 9/4. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 9/4 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.765,7 USD/oz, tăng 25 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 151,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 21,4 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 10 4 vang trong nuoc tang 1,2 trieu dong luong hinh anh 1
Vàng SJC giữ nguyên mức giá 171,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch 9/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 168,5 triệu đồng/lượng; giá bán 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán và giá mua là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng 9/4. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 9/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá bán và giá mua là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 168,5– 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với sáng 9/4.

Cuối giờ chiều 9/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.740,7 USD/oz, tăng 34,3 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,54 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,96 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá