Giá vàng hôm nay 12/7: Giá vàng trong nước và thế giới ổn định

Giá vàng hôm nay 12/7, cập nhật trước phiên giao dịch sáng, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146 triệu đồng/lượng, giá bán là 149 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 146,9– 149,9 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch cuối ngày 11/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,108.4 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/7: 1 USD = 26.470 VND, giá vàng thế giới tương đương 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 11/7.