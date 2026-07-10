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Giá vàng giằng co, nhà đầu tư chờ điểm mua và điểm bán rõ ràng hơn

Thứ Sáu, 11:06, 10/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng trong nước phiên sáng 10/7 biến động trái chiều tại các thương hiệu lớn, trong khi giá thế giới tăng trở lại trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi người mua chờ giá thấp hơn, còn người nắm giữ kỳ vọng mức cao hơn để chốt lời.

Giá vàng trong nước đi ngang, lực cầu thận trọng

Trước giờ mở cửa phiên sáng 10/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Dù mặt bằng giá duy trì ở vùng cao, giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát, chờ giá giảm về vùng 120-130 triệu đồng/lượng để mua vào. Ngược lại, một bộ phận người nắm giữ kỳ vọng giá tăng lên 160-170 triệu đồng/lượng mới bán ra, tạo thế giằng co cung cầu rõ rệt.

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Giá vàng trong nước đi ngang, lực cầu thận trọng

Anh Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) cho biết đang chờ giá vàng giảm về vùng 120 - 130 triệu đồng/lượng mới cân nhắc mua vào, bởi mức hiện tại vẫn tiềm ẩn rủi ro. “Giá còn cao so với kỳ vọng, nếu xuống thêm tôi mới giải ngân”, anh Hùng nói.

Ở chiều ngược lại, chị Trần Thu Hà, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết chưa có ý định bán ra khi giá vẫn dưới kỳ vọng. “Tôi đang chờ vùng 160-170 triệu đồng/lượng mới bán ra. Nếu chưa đạt mức này thì tôi vẫn tiếp tục nắm giữ”, chị Hà chia sẻ.

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Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI nhận định, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng thủ trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Tuy nhiên, xu hướng tăng chưa thực sự bền vững khi chịu sức ép từ lãi suất thực cao.

Giá vàng thế giới tăng nhưng chưa vượt kháng cự

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng lên quanh 4.120,80 USD/ounce, tăng 1,13%. Biên độ dao động của vàng trong khoảng 4.053,60 - 4.134,90 USD/ounce, đưa kim loại quý trở lại trên mốc 4.100 USD nhưng vẫn dưới vùng kháng cự 4.162 - 4.214 USD.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu đi xuống và đồng USD suy yếu sau biên bản cuộc họp của Fed, cùng tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Theo Kitco News, vàng vẫn là tài sản quan trọng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động. Trao đổi với Kitco News, bà Indrani De, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu tại FTSE Russell cho biết, đầu tư vào vàng về cơ bản không thay đổi. Kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và xu hướng phi đô la hóa. Tuy nhiên, các yếu tố tích cực này đang bị bù đắp bởi lãi suất thực tăng khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

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“Vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn truyền thống, hưởng lợi từ phi đô la hóa và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương. Trạng thái này khiến giá vàng ở thế cân bằng tương đối”, bà Indrani De nói.

Dù vẫn coi vàng là khoản đầu tư chiến lược, bà De nhận định thị trường hàng hóa đang bước vào một chu kỳ dài hạn mới, được dẫn dắt bởi hai động lực chính là trí tuệ nhân tạo và xu hướng đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của dòng tiền đầu tư.

Sự giằng co này khiến vàng duy trì trạng thái cân bằng tương đối, khó hình thành xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn. Trong dài hạn, thị trường hàng hóa có thể bước vào chu kỳ mới gắn với trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng, khiến dòng tiền có xu hướng phân bổ đa dạng hơn thay vì tập trung hoàn toàn vào vàng.

Ánh Phương/VOV.VN
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