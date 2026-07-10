Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng SJC tăng nhẹ, bán ra 149,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 10/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng; giá bán là 149,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 10/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,6 – 149,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 146,5 – 150 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.121,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/7: 1 USD = 26.471 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chiều 9/7, công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 149 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch sáng 9/7, giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so phiên giao dịch sáng 9/7. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 9/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội có xu hướng tăng

Chiều ngày 9/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới tăng

Chiều ngày 9/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.105,80 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 9/7: 1 USD = 26.471VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,94 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,06 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều 9/7/2026.