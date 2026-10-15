Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC giữ mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng

Vàng miếng giữ giá 143,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140,3 triệu đồng/lượng; giá bán 143,3 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h36’ sáng 15/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,3 -143,3 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 14/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay cũng không có thay đổi. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139 - 143 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 14/10. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 14/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.146,5 USD/oz, tăng 1,7 USD/oz so với giá đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/10: 1 USD = 26.090 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định, vàng thế giới biến động

Giá vàng trong nước hôm nay 15/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 14/10 ở mức 140,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,3 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.145,10 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 14/10: 1 USD = 26.100 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Vàng thế giới giảm

Lãi suất Fed tiếp tục là tâm điểm của thị trường vàng

Theo báo cáo "Bản tin theo dõi thị trường hằng tuần" ngày 13/10/2026 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong trạng thái giảm nhẹ. Giá vàng LBMA PM giảm 0,1% so với tuần trước, xuống 4.186 USD/ounce vào cuối phiên thứ Sáu. Tính từ đầu năm, mức giảm của giá vàng đã lên 4,2%.

Diễn biến này phản ánh sự giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép lên kim loại quý. Lợi suất trái phiếu giảm đã phần nào nâng đỡ giá vàng, nhưng dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu chậm lại, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ Mỹ.

WGC nhận định, trong tuần trước, khi Trung Quốc nghỉ lễ và lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, sự chú ý của giới đầu tư tập trung vào căng thẳng thương mại Mỹ – Trung cùng những tác động tiềm tàng đối với lạm phát và định hướng chính sách của Fed.

Trong tuần này, kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng định hướng giá vàng. Theo báo cáo, Bloomberg dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ trong tháng 9 có thể giảm nhẹ. Nếu diễn biến này được xác nhận, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Tuy nhiên, triển vọng không hoàn toàn thuận lợi cho kim loại quý. Những dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn vững chắc, cùng khả năng chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng, có thể làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát. Nếu áp lực giá duy trì dai dẳng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt có thể tiếp tục gây sức ép lên vàng.

Đối với thị trường kim loại quý, diễn biến của lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vàng không đem lại lợi suất định kỳ, do đó có thể kém hấp dẫn hơn khi các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn. Ngược lại, kỳ vọng lãi suất giảm hoặc lợi suất trái phiếu đi xuống có thể cải thiện sức hút của vàng.