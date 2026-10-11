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Giá vàng hôm nay 11/10: Vàng trong nước đi ngang

Chủ Nhật, 09:23, 11/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 11/10, SJC niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.193,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, sáng 11/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 144,8 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 8h30 sáng 11/10, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng mua vào và bán ra lần lượt là 141,8 triệu đồng/lượng và 144,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với cuối ngày 10/10. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tại DOJI tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC giữ giá vàng nhẫn loại từ 1-5 chỉ trong khoảng 141,8-144,8 triệu đồng/lượng tăng 500 nghìn đồng/chỉ so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới tăng 0,8 USD/oz so với phiên giao dịch ngày 11/10 (theo giờ Việt Nam). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.193,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/10: 1 USD = 26.070 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 13,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Trong phiên giao dịch trước đó, cuối ngày 10/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, giá bán là 144,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,8 –  144,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 11 10 vang trong nuoc di ngang hinh anh 1
Vàng trong nước ổn định

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 140,3 –  144,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 10/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,194.4 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/10: 1 USD = 26.070 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối giờ chiều 10/10.

Thị trường vàng trong nước đã có những biến động dữ dội

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường vàng bước vào một chu kỳ biến động mạnh, khi giá liên tục chuyển trạng thái từ tăng nóng sang điều chỉnh sâu rồi phục hồi và lại rung lắc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, giá vàng thế giới từng vượt 5.300 USD/ounce vào tháng 1, sau đó giảm mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6, sau đó lại phục hồi và hiện dao động quanh mức 4.152 USD/ounce.

Với thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá thế giới dù đã thu hẹp đáng kể so với mức hơn 20 triệu đồng/lượng trước đây xuống còn hơn 12,5 triệu đồng/lượng ở thời điểm hiện tại (7/10/2026).

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng vẫn biến động phức tạp gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

"NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền", ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

PV/VOV.VN
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