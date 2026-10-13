Giá vàng hôm nay 13/10: Giá vàng SJC giảm còn 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 13/10 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 13/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.153,52 USD/oz, giảm 16,28 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 13/10: 1 USD = 26.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,66 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,84 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 13/10/2026.

Giá vàng SJC giảm

Chốt phiên giao dịch chiều 12/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với phiên giao dịch sáng ngày 12/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 12/10 bán ra 144,3 triệu đồng/lượng

Tại thị trường Hà Nội, chiều 12/10, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,5 -143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều (mua vào – bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chiều 12/10, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có giá 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), ổn định so với phiên giao dịch sáng 12/10. Biên độ chênh lệch giữa mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm

Chiều 12/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết quanh mức 4.169,8 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 12/10: 1 USD= 26.120 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,22 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,08 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo khảo sát của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall có xu hướng lạc quan hơn, song nhà đầu tư cá nhân vẫn thận trọng trước những bất ổn kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 7 người dự báo giá vàng tăng, 2 người nhận định giá giảm và 5 người cho rằng giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 206 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 45% kỳ vọng giá vàng tăng, 37% dự báo giảm và 18% nhận định giá đi ngang.

Kết quả khảo sát cho thấy kỳ vọng phục hồi đang nhỉnh hơn, đặc biệt trong giới phân tích chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi thị trường chưa có sự đồng thuận rõ ràng, khả năng giá vàng bước vào một chu kỳ tăng bền vững vẫn còn bỏ ngỏ.

Giá vàng thế giới ngày 13/10/2026 được dự báo tiếp tục biến động giằng co quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce, khi lực mua bắt đáy hỗ trợ giá phục hồi nhưng đồng USD mạnh và áp lực lãi suất vẫn là những yếu tố bất lợi. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này, yếu tố có thể tác động đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed.