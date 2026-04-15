Giá vàng hôm nay 15/4: Vàng SJC thấp hơn thế giới 21,7 triệu đồng/lượng

Mở phiên giao dịch sáng 15/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 173 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 175,5 triệu đồng/lượng tăng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 14/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 15/4 niêm yết ở mức 173- 175,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 15/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI tăng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 172,5 -175,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (15/4) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 70,5 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.844 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/4: 1 USD = 26.35,8 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 21,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng trong nước đang là 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 14/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 170,5 triệu đồng/lượng tăng 0,5 triệu đồng/lượng so với mở phiên cùng ngày; giá bán 173 triệu đồng/lượng, giữ giá so với mở phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 13/4 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên ngày 13/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội chiều ngày 14/4 tăng nhẹ so với mở phiên giao dịch ngày 14/4.

Cụ thể, chiều 14/4 giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở khoảng 170 - 173 triệu đồng/lượng, giữ giá ổn định ở chiều mua - bán ra so với mở phiên ngày 14/4.

Cùng thời điểm, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều ngày 14/4 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 170,2 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giữ ổn định giá bán ra so với mở phiên sáng cùng ngày.

Chiều 14/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.773,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới giao dịch hiện tương đương 151,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.