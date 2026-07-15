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Giá vàng hôm nay 15/7: Giá vàng SJC tăng lên mức 147,5 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 05:10, 15/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay (15/7), giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại, hiện niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng 21,6 USD/oz lên mức 4.021,8 USD/oz.

Giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại

Đầu phiên giao dịch sáng 15/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng; giá bán 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 14/7. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giá bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 14/7. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng SJC tăng lên mức 147,5 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 15/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 – 147 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/7.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 143 – 146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/7.

Giá vàng thế giới tăng lên mức 4.021,8 USD/oz

Cuối giờ chiều 14/7 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.021,8 USD/oz, tăng 21,6 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/7: 1 USD = 26.450 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 128,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,34 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
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