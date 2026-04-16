Giá vàng hôm nay 16/4: Giá vàng SJC giảm còn 168,5 – 172,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng 16/4 ở mức 168,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 172,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng//lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 16/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,7 – 173,2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.827,22 USD/oz, tăng 33,22 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 16/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,29 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 16/4/2026.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng giảm 2 triệu đồng so với phiên sáng 15/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 170- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 15/4, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 170-173 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 15/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170-173 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 170-173 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 15/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm 50 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.794 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/4: 1 USD= 26.35,8 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng tương lai đã có phiên giao dịch mạnh nhất trong tháng Tư hôm qua (thứ 4), tăng gần 100 USD khi thị trường đánh giá lại diễn biến có thể xảy ra của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz. Giá mở cửa ở mức 4.844 USD và tăng đều đặn trong suốt phiên giao dịch mà không có bất kỳ đợt điều chỉnh đáng kể nào, đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày ở mức 4.870 USD. Sự tăng giá này đánh dấu mức giá đóng cửa cao nhất của vàng trong gần 30 ngày, xóa sạch khoản lỗ của phiên trước và thậm chí còn hơn thế nữa, thiết lập lại vững chắc đà tăng của kim loại này.

