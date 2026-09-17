Giá vàng hôm nay 17/9: Giá vàng thế giới tăng mạnh

Vàng SJC tăng lên mức 146,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mở cửa phiên giao dịch ngày 16/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tăng lên mức 146,5 triệu đồng/lượng

Chiều 16/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143 – 146 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với sáng cùng ngày. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143 – 147 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng 16/9.

Vàng thế giới tăng mạnh

Cuối giờ chiều 16/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm, giao dịch đang ở mức 4.338,85 USD/oz, tăng 48,46 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC ổn định VOV.VN - Giá vàng hôm nay (16/9), vàng SJC ổn định ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đảo chiều tăng lên mức 4.290,39 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/9: 1 USD = 26.155 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 136,72 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,78 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã tăng trở lại trên mức 4.300 USD/ounce vào sáng 16/9, chấm dứt chuỗi giảm 2 phiên liên tiếp khi đà tăng của giá dầu và lợi suất trái phiếu mất đà trước quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu toàn cầu ổn định sau đợt tăng gần đây khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang một số quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này.

Fed được dự đoán rộng rãi sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong khoảng 3 năm khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực kiềm chế áp lực lạm phát.

Thị trường cũng sẽ tập trung vào các tín hiệu liên quan đến một đợt tăng lãi suất tiềm năng khác vào cuối năm nay, với kỳ vọng ngày càng tăng về một động thái vào tháng 10 hoặc tháng 12. Ngân hàng Nhật Bản cũng được dự đoán sẽ tăng chi phí vay trong tuần này, trong khi Ngân hàng Anh dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất.