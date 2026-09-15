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Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC giảm còn 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 09:22, 15/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 15/9, vàng SJC được niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.307,2 USD/oz.

Vàng trong nước tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước phiên giao dịch sáng 15/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,3  - 145,3  triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt  phiên giao dịch ngày 14/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 15/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Cùng lúc, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.307,2 USD/oz, tăng 69 USD/oz so với phiên trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/9: 1 USD =  26.180 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 135,86 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,44 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng trong nước giảm nhẹ

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch cuối ngày 15/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 145,6 triệu đồng/lượng, giảm 100 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,6  - 145,6  triệu đồng/lượng, giảm 100 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 142,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 100 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142,8 – 146,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

gia vang hom nay 15 9 vang sjc giam con 142,3 - 145,3 trieu dong luong hinh anh 1
Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Cuối giờ chiều ngày 14/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.283,2 USD/oz, giảm 66 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/9: 1 USD =  26.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 134,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Lý do vì sao giá vàng thế giới giảm

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối ngày 14/9 (theo giờ Việt  Nam) khi giá dầu tăng mạnh làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Diễn biến giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những tín hiệu mới về lạm phát tại Mỹ đang làm gia tăng kỳ vọng rằng cơ quan này có thể tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát áp lực giá.

Một trong những yếu tố tác động mạnh đến thị trường vàng là đà tăng của giá dầu. Giá dầu tăng gần 3% sau khi các cuộc tấn công mới tại khu vực Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Những diễn biến căng thẳng tại khu vực Vịnh Ba Tư, cùng việc một tuyến đường ống dầu quan trọng của Saudi Arabia bị gián đoạn, khiến thị trường lo ngại nguy cơ nguồn cung bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng khu vực chưa đạt được kết quả rõ ràng.

Thông thường, vàng được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát khi giá cả tăng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giá dầu tăng lại tạo ra tác động hai chiều. Một mặt, lạm phát cao có thể hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng. Mặt khác, nếu lạm phát khiến các ngân hàng trung ương phải duy trì hoặc tăng lãi suất, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng sẽ tăng lên.

Vàng là tài sản không tạo ra dòng tiền cố định, vì vậy thường chịu sức ép khi lãi suất tăng. Lợi suất trái phiếu cao hơn có thể khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản sinh lời thay vì kim loại quý.

PV/VOV.VN
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