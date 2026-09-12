Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch ngày 12/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng; giá bán là 146 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,8– 146,8 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sáng 12/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng 12/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.348,3 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 12/9: 1 USD = 26.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,6 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 12/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 11/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày.

Giá vàng trong nước giảm.

Trong phiên giao dịch chiều 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.351,5 USD/oz, giảm so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/9: 1 USD = 26.120 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Ngân hàng UOB, yếu tố bất lợi trực tiếp nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn vẫn là triển vọng lãi suất tại Mỹ, trong bối cảnh định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng thiếu rõ ràng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng có thể hạn chế đà phục hồi đáng kể của giá vàng. Bên cạnh đó, cuộc họp FOMC trong tháng 9 cũng được xem là yếu tố gây sức ép lên thị trường.

Dù vậy, UOB vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng và cho rằng thị trường nhiều khả năng đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh 4.000 USD/ounce.

Trong thời gian tới, UOB dự báo giá vàng đạt 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026, 4.800 USD/ounce trong quý I/2027, 5.100 USD/ounce trong quý II/2027 và 5.400 USD/ounce trong quý III/2027.