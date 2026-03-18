Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay sáng 18/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 180 triệu đồng/lượng; giá bán 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h43 sáng 18/3, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 17/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giữ giá mua - bán ngang bằng với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng, bằng giá mua và bán so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,7- 182,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên 17/3. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 17/3 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 5.008,3 USD/oz, giảm 7 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/3: 1 USD = 26.323 VND, giá vàng thế giới tương đương 158,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 24,2 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay, cuối phiên giao dịch ngày 17/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 180 triệu đồng/lượng; giá bán 183 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 180 – 183 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với đầu giờ sáng 17/3. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 180– 183 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,7 -182,7 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên.

Cuối giờ chiều 17/3 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giảm về mức 5.015,3 USD/oz, tương đương giảm 11,6 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/3: 1 USD = 26.321 VND, giá vàng thế giới tương đương 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 24 triệu đồng/lượng bán ra cuối phiên giao dịch ngày 17/3.