Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 08:56, 18/03/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 18/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 7 USD/oz còn 5.008,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay sáng 18/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 180 triệu đồng/lượng; giá bán 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h43 sáng 18/3, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 17/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giữ giá mua - bán ngang bằng với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng, bằng giá mua và bán so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,7- 182,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên 17/3. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 17/3 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 5.008,3 USD/oz, giảm 7 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/3: 1 USD = 26.323 VND, giá vàng thế giới tương đương 158,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 24,2 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 18 3 vang trong nuoc bat dong o 183 trieu dong luong hinh anh 1
Vàng trong nước tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay, cuối phiên giao dịch ngày 17/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 180 triệu đồng/lượng; giá bán 183 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 180 – 183  triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với đầu giờ sáng 17/3. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 180– 183 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,7 -182,7 triệu đồng/lượng, tăng 400 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên.

Cuối giờ chiều 17/3 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giảm về mức 5.015,3 USD/oz, tương đương giảm 11,6 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/3: 1 USD = 26.321 VND, giá vàng thế giới tương đương 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 24 triệu đồng/lượng bán ra cuối phiên giao dịch ngày 17/3.

PV/VOV.VN
Giá vàng 2026: Chuyên gia cảnh báo thận trọng, khó có lợi nhuận đột biến

VOV.VN - Thị trường vàng thế giới vừa trải qua tuần biến động mạnh quanh mốc 5.000 USD/ounce. Giới phân tích quốc tế chia rẽ về triển vọng ngắn hạn, trong khi chuyên gia trong nước cảnh báo, giá vàng 2026 vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ đồng USD, lãi suất và rủi ro địa chính trị.

Mỹ-Israel tấn công Iran, giá vàng tuần tới thế nào?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, rủi ro địa chính trị – đặc biệt là việc Mỹ gia tăng căng thẳng với Iran – đang tạo lực đẩy cho vàng tăng giá, nhưng khó tăng mạnh vào đầu tuần tới.

Tăng cường quản lý thị trường vàng, thúc đẩy đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc nghiên cứu và báo cáo đề xuất thành lập sàn (sở) giao dịch vàng quốc gia.

