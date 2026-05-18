Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch ngày 17/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 160,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 163,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 160,5– 163,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 17/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.538,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.