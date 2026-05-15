Giá vàng hôm nay 15/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 164 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng 15/5 ở mức 161 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 164 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 161 – 164 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 15/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 15/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.620,20 USD/oz, giảm 74,3 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 15/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,88 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,12 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC giảm

Chốt phiên giao dịch 14/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, không có sự thay đổi. Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI cũng giữ nguyên mức giá tương ứng.162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu vàng cũng đi ngang. Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI vẫn giữ ổn định ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào cuối ngày 14/5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.694,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/5: 1 USD = 26.382 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,3 triệu đồng/lượng.