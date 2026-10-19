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Giá vàng hôm nay 19/10: Giá vàng trong nước và thế giới ít biến động

Thứ Hai, 05:09, 19/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng (mua vào - bán ra). So với phiên liền trước, giá vàng tiếp tục ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay (19/10), Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, giá bán là 143,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 139,1 – 143,1 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

gia vang hom nay 19 10 gia vang trong nuoc va the gioi it bien dong hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, cuối ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,165.5 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/10: 1 USD = 26.080 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,88 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,72 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vì sao vàng thế giới đi ngang?

Theo Reuters, giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần, song vẫn hướng tới một tuần giảm giá khi giới đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, sau loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo.

Ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định, giá vàng đang dao động trong biên độ hẹp và có xu hướng tiến về vùng hỗ trợ thấp hơn do thị trường vẫn thiếu tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách của Fed.

Áp lực lạm phát tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường. Dữ liệu công bố ngày 15-10 cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi. Trước đó, Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng ghi nhận lạm phát tăng tốc.

PV/VOV.VN
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