Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC ở mức giao dịch 143,3 triệu đồng/lượng



Giá vàng trong nước ổn định

Mở cửa phiên giao dịch 16/10, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,95 - 14,3 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,58 - 5,72 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 16/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.149,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/10: 1 USD = 26.060 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng miếng duy trì 143,3 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 15/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140,3 triệu đồng/lượng; giá bán 143,3 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 15/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước không có nhiều thay đổi

Kết thúc phiên giao dịch 15/10, giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vàng tại Hà Nội rất ít thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua và bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, thị trường có vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch 15/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.157,8 USD/oz, tăng 11 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/10: 1 USD = 26.060 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 12,8 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 15/10.

Thị trường phản ứng trái chiều trước cuộc họp của Fed

Giá vàng thế giới hồi phục dần sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất trong nửa đầu tháng 10, bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất vào cuối năm. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi. Cùng đó, giá năng lượng duy trì ở mức cao đang gia tăng sức ép lên nền kinh tế Mỹ, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vừa qua tăng 0,6%, đúng với dự báo của thị trường. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí năng lượng đã đẩy lạm phát toàn phần 12 tháng lên mức 3,7%, vượt con số 3,4% của tháng trước đó và cao hơn mức 3,6% mà giới phân tích dự đoán.

Đáng chú ý, CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3% trong tháng, đưa lạm phát lõi theo năm lên 2,6%, vượt cả mức 2,4% của kỳ trước lẫn mức dự báo 2,5%. Số liệu lạm phát hạ nhiệt chậm hơn kỳ vọng đang tiếp thêm cơ sở cho phe ủng hộ thắt chặt tiền tệ, khiến quyết định chính sách tại cuộc họp tới của Fed trở nên khó lường hơn.

Trước kịch bản này, các thị trường tài chính như vàng, đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ lập tức xuất hiện những phản ứng trái chiều.