Giá vàng hôm nay 23/7: Giá bán vàng SJC tiếp tục giảm còn 140 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch chiều 23/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Trong khi đó, chiều 23/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày. Chênh lệch mua vào bán ra là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 139 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày.

Chiều 23/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm nhẹ về mức 4.090,8 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/7: 1 USD = 26.500 VND, sau khi trừ cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.