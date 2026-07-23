Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC bán ra giảm còn 142 triệu đồng/lượng

Vàng SJC trong nước giảm sâu

Phiên giao dịch sáng 23/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng; giá bán là 142 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 6 triệu đồng/lượng và giảm 4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch 22/7). Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 6 triệu đồng/lượng và giảm 4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch trước đó). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sáng 23/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135 – 141 triệu đồng/lượng (giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra). Chênh lệch mua vào bán ra là 6 triệu đồng/lượng.

Cũng trong phiên giao dịch sáng 23/7, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng ở cả 2 chiều mua – bán.

Sáng 23/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng nhẹ lên ở mức 4.119,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/7: 1 USD = 26.500 VND, sau khi trừ cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 131,52 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,48 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Trước đó, cập nhật phiên giao dịch chiều tối 22/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142 triệu đồng/lượng; giá bán là 146 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 2 triệu đồng/lượng và giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên lúc sáng). Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142– 146 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 2,5 triệu đồng/lượng và giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên lúc sáng). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 22/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141 – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 22/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.116,5 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/7: 1 USD = 26.520 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.