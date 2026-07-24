Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm còn 134 - 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 24/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 134 triệu đồng/lượng; giá bán 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 5 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h37’ sáng 24/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 23/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thương hiệu niêm yết giảm. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139 - 143,5 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133 - 138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 23/7. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,8 - 143,6 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 23/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.047,4 USD/oz, giảm 43 USD/oz so với giá cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/7: 1 USD = 26.510 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 9,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng

Trước đó, chốt phiên giao dịch chiều 23/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chiều 23/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày. Chênh lệch mua vào bán ra là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 139 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên cùng ngày.

Chiều 23/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm nhẹ về mức 4.090,8 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/7: 1 USD = 26.500 VND, sau khi trừ cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.