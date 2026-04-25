Giá vàng hôm nay 25/4: Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước

Giá vàng hôm nay, sáng 25/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 165,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 168 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h00 sáng 25/4, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng mua vào và bán ra lần lượt là 165,5 triệu đồng/lượng và 168 triệu đồng/lượng, đi ngang so với cuối ngày 24/4. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tại DOJI tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC giữ giá vàng nhẫn loại từ 1-5 chỉ trong khoảng 165,5- 168 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới tăng 3,8 USD/oz so với phiên giao dịch ngày 24/4 (theo giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.708,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/4: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm

Giá vàng hôm nay, cuối phiên giao dịch ngày 24/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 165,5 triệu đồng/lượng; giá bán 168 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 165,5 – 168 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trong phiên 24/4

Cuối phiên giao dịch 24/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 166,5 - 169 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá phiên sáng và cuối phiên 23/4. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 165,5 - 168triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng giá mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng vượt mốc 4.700 USD/oz khi mở phiên giao dịch 24/4 tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.705 USD/oz, tăng 7 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/4: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,6 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 24/4.

Giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá vàng thế giới suy yếu khi đồng USD phục hồi mạnh, lên mức cao nhất trong 2 tuần qua, cùng lúc căng thẳng Trung Đông tạm thời hạ nhiệt. Khi USD tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu toàn cầu. Đồng thời, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn như trái phiếu Mỹ.

Bên cạnh đó, thị trường vàng còn chịu áp lực từ việc các Ngân hàng Trung ương giảm tốc độ mua vào, thậm chí chuyển sang bán ròng. Sau giai đoạn tích trữ mạnh mẽ trong giai đoạn 2024-2025, nhu cầu từ khu vực này đã suy yếu, làm giảm một trụ đỡ quan trọng của giá vàng.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi biến động ngắn hạn diễn ra mạnh, tuy nhiên xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Một số chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nếu USD duy trì đà tăng và lãi suất không sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, về dài hạn, kim loại quý này vẫn có vai trò quan trọng như một tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.