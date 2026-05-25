Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng trong nước có giá 159- 162 triệu đồng/lượng

Mở phiên giao dịch sáng 25/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng tăng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 24/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 25/5 niêm yết ở mức 159- 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 25/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 159 -162 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/5) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 63,9 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.570,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/5: 1 USD = 26.39,2 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 16,7 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 161,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 24/5. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 24/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với sáng cùng ngày.

Cuối giờ chiều 24/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.506,96 USD/oz, giữ nguyên giá so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/5: 1 USD = 26.390 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,29 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.