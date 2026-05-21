中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC bật tăng mạnh

Thứ Năm, 09:22, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 21/5, giá vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.564,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay (21/5), Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 160,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 160 - 163 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.564,6 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/5: 1 USD = 26.391 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

gia vang hom nay 21 5 vang sjc bat tang manh hinh anh 1

Chốt phiên giao dịch 20/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng; giá bán là 162 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 800 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 20/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.481,7 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/5: 1 USD = 26.391 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay cập nhật giá vàng giá vàng ngày 21/5 giá vàng trong nước thị trường vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Góc khuất thị trường vàng
Góc khuất thị trường vàng

VOV.VN - Vàng vốn là kênh trú ẩn an toàn, nhưng thị trường trong nước đang lộ rõ nhiều góc khuất khiến nhà đầu tư dễ rơi vào cảnh "cầm dao đằng lưỡi". Cùng chuyên gia Đoàn Duy Tú và Luật sư Nguyễn Đức Hùng giải mã những nghịch lý, chênh lệch giá kỷ lục và rủi ro hợp đồng để có cái nhìn tỉnh táo hơn khi đầu tư vào vàng.

Góc khuất thị trường vàng

Góc khuất thị trường vàng

VOV.VN - Vàng vốn là kênh trú ẩn an toàn, nhưng thị trường trong nước đang lộ rõ nhiều góc khuất khiến nhà đầu tư dễ rơi vào cảnh "cầm dao đằng lưỡi". Cùng chuyên gia Đoàn Duy Tú và Luật sư Nguyễn Đức Hùng giải mã những nghịch lý, chênh lệch giá kỷ lục và rủi ro hợp đồng để có cái nhìn tỉnh táo hơn khi đầu tư vào vàng.

Thị trường vàng quý I/2026: “Cơn sóng” lớn, rủi ro nhiều cho nhà đầu tư
Thị trường vàng quý I/2026: “Cơn sóng” lớn, rủi ro nhiều cho nhà đầu tư

VOV.VN - Giá vàng quý I/2026 chứng kiến nhiều biến động, vừa lập đỉnh đã lao dốc chỉ trong thời gian ngắn, cuốn theo làn sóng mua - bán đầy cảm tính và trào “đu đỉnh” – “bắt đáy”. Sau cơn sốt vàng, rủi ro đang bủa vây nhà đầu tư khi thị trường ngày càng khó đoán định.

Thị trường vàng quý I/2026: “Cơn sóng” lớn, rủi ro nhiều cho nhà đầu tư

Thị trường vàng quý I/2026: “Cơn sóng” lớn, rủi ro nhiều cho nhà đầu tư

VOV.VN - Giá vàng quý I/2026 chứng kiến nhiều biến động, vừa lập đỉnh đã lao dốc chỉ trong thời gian ngắn, cuốn theo làn sóng mua - bán đầy cảm tính và trào “đu đỉnh” – “bắt đáy”. Sau cơn sốt vàng, rủi ro đang bủa vây nhà đầu tư khi thị trường ngày càng khó đoán định.

Tăng cường quản lý thị trường vàng, thúc đẩy đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia
Tăng cường quản lý thị trường vàng, thúc đẩy đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc nghiên cứu và báo cáo đề xuất thành lập sàn (sở) giao dịch vàng quốc gia.

Tăng cường quản lý thị trường vàng, thúc đẩy đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia

Tăng cường quản lý thị trường vàng, thúc đẩy đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc nghiên cứu và báo cáo đề xuất thành lập sàn (sở) giao dịch vàng quốc gia.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng
Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz
Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

VOV.VN - Giá vàng chiều 13/5 quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng nóng, kéo theo không khí giao dịch tại các cửa hàng trở nên trầm lắng. Trái ngược với cảnh chen chúc, xếp hàng lấy số, người dân có thể mua vàng dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, có vàng cầm về ngay.

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

VOV.VN - Giá vàng chiều 13/5 quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng nóng, kéo theo không khí giao dịch tại các cửa hàng trở nên trầm lắng. Trái ngược với cảnh chen chúc, xếp hàng lấy số, người dân có thể mua vàng dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, có vàng cầm về ngay.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá