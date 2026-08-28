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Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng SJC giảm, bán ra 149,7 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 09:23, 28/08/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8 giá vàng SJC giảm, giao dịch mức 146,7 – 149,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn đà giảm, giao dịch ở mức 4.576,8 USD/oz.

Vàng Ancarat giảm 200.000 đồng/chỉ

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,7 - 15 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 200.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 300.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,69 - 6,08 triệu đồng/set, tăng 190.000 đồng/set ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra.

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Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8 , Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 146,7- 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/8. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/8 . Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 147,7 – 151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều

Giá vàng thế giới xu hướng giảm

Sáng 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.576,8 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/8: 1 USD = 26.270 VND, sau khi cộng các loại thuế phí,  giá vàng thế giới tương đương 144,85 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,85 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC ổn định ở mức 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 147 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 27/8. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng SJC ổn định ở mức 150 triệu đồng/lượng

Chiều 27/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 148 – 152 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới giảm về mức 4.583,8 USD/oz

Cuối giờ chiều 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.583,8 USD/oz, giảm 37,5 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/8: 1 USD = 26.290 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,19 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,81 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

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Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (27/8), giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp về mức 3,63 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy sức ép giá vẫn còn dai dẳng hơn kỳ vọng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo của thị trường.

Điều này khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố lạm phát, thị trường vàng cũng ghi nhận hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó.  Nhà đầu tư vẫn đang theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ để tìm thêm tín hiệu về hướng điều hành lãi suất.

Tâm điểm chú ý hiện nay là bài phát biểu của Chủ tịch Fed tại hội nghị Jackson Hole dự kiến vào sáng thứ Sáu, ngày 28.8.2026 theo giờ Mỹ (tương đương 21h00 ngày 28.8 theo giờ Việt Nam). Những tín hiệu liên quan đến định hướng lãi suất trong thời gian tới có thể tạo ra biến động mạnh cho giá vàng.

Nếu Fed phát đi tín hiệu thận trọng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy Fed ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng có thể tạo động lực giúp vàng phục hồi.

PV/VOV.VN
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