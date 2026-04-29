Giá vàng hôm nay 29/4: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Thứ Tư, 05:10, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 29/4, giá vàng các thương hiệu giảm ở cả chiều mua vào và bán ra, trung bình giảm ở mức 1,5 – 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 163 triệu đồng/lượng, giá bán là 166 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 163 -166 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,583.3 USD/oz, giảm 3,2 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 29/4: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

gia vang hom nay 29 4 gia vang trong nuoc va the gioi cung giam hinh anh 1
Vàng SJC giảm về mức 167,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng cũng được giao dịch quanh 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 28/4. Chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, chiều 28/4, SJC niêm yết vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng, trong khi tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh giao dịch ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cuối giờ chiều 28/4 (giờ Việt Nam) hiện ở mức 4.613,5 USD/ounce, giảm 64,9 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (1 USD = 26.366 VND), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,55 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 20,95 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng trong nước sáng 27/4 giá vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 4.708 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng trong nước sáng 27/4 giá vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 4.708 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng
Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 26/4 tại SJC niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) tăng 800 nghìn đồng so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới có giá 4.708,8USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 26/4 tại SJC niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) tăng 800 nghìn đồng so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới có giá 4.708,8USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/4: Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước
Giá vàng hôm nay 25/4: Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 25/4, SJC niêm yết ở mức 165,5 -168 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.708,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/4: Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước

Giá vàng hôm nay 25/4: Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 25/4, SJC niêm yết ở mức 165,5 -168 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.708,8 USD/oz.

