  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Chủ Nhật, 22:15, 26/04/2026
Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 5 với địa bàn quản lý gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn đã tiến hành kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng nằm trên địa bàn với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm trên 135 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 210 triệu đồng.

nhieu cua hang kinh doanh vang khong ro nguon goc bi xu phat hinh anh 1
Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra một cửa hàng kinh doanh vàng.

Đội Quản lý thị trường số 9, địa bàn quản lý khu vực thành phố Thủ Đức cũ, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9 tổ chức  có hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 506 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã tịch thu tang vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không hiệu, chưa qua sử dụng, gồm: 39 đơn vị sản phẩm là trang sức các loại, trị giá hàng hoá vi phạm  trên 331 triệu đồng.

nhieu cua hang kinh doanh vang khong ro nguon goc bi xu phat hinh anh 2
Nhiều trang sức vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đội Quản lý thị trường số 19 và Đội Quản lý thị trường số 22 cũng đã phối hợp với cơ quan Công an tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh vàng thuộc 2 địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Bước đầu cơ quan chức năng đã tịch thu hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá hơn 300 triệu đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 700 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nguyễn Cảnh/Công an Nhân dân
Cơn sốt vàng hạ nhiệt, “phố vàng” Trần Nhân Tông vắng vẻ
VOV.VN - Phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), từng được xem là “chảo lửa” của cơn sốt vàng những ngày qua, nay bất ngờ trở nên trầm lắng.

Huy động vàng trong dân: Đánh thức “mỏ vốn” khổng lồ
VOV.VN - Nguồn vàng trong dân được ví như một “mỏ vốn” khổng lồ có thể tiếp sức cho nền kinh tế, nhưng đi kèm là không ít rủi ro về tỷ giá, thanh khoản và ổn định vĩ mô. Bài toán nan giải là làm sao để đánh thức nguồn lực này mà không tạo thêm áp lực cho thị trường?

Sập bẫy mua vàng "giá rẻ" trên facebook, nạn nhân mất gần 750 triệu đồng
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá vụ lừa đảo bán vàng giá rẻ qua các nền tảng facebook, zalo và tiktok, trong đó, một nạn nhân đã mất gần 750 triệu đồng do tin vào lời chào mời.

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng
VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

