Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Đội Quản lý thị trường số 5 với địa bàn quản lý gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn đã tiến hành kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng nằm trên địa bàn với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm trên 135 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 210 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra một cửa hàng kinh doanh vàng.

Đội Quản lý thị trường số 9, địa bàn quản lý khu vực thành phố Thủ Đức cũ, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9 tổ chức có hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 506 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã tịch thu tang vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không hiệu, chưa qua sử dụng, gồm: 39 đơn vị sản phẩm là trang sức các loại, trị giá hàng hoá vi phạm trên 331 triệu đồng.

Nhiều trang sức vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đội Quản lý thị trường số 19 và Đội Quản lý thị trường số 22 cũng đã phối hợp với cơ quan Công an tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh vàng thuộc 2 địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Bước đầu cơ quan chức năng đã tịch thu hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá hơn 300 triệu đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 700 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.