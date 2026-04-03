中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 3/4: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Thứ Sáu, 08:56, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/4, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.676,4 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 171 triệu đồng/lượng; giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 170– 173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả ở chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 3/4 giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 170,8 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 170 – 173,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 3/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.676,4 USD/oz, tăng 19,2 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng SJC giảm còn 173,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 170 triệu đồng/lượng; giá bán 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán và giá mua là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 170 – 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 2/4. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 1/4, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội giảm so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170 – 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,8 – 173,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng 2/4.

Cuối giờ chiều 2/4 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tiếp đà tăng, giao dịch ở mức 4.657,2 USD/oz, giảm 44,9 USD/oz so với sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,91 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 25,59 triệu đồng/lượng bán ra ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Giá vàng hôm nay 1/4: Vàng SJC tăng lên mức 175 – 178 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/3: Giá bán vàng SJC tăng lên 175 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/3: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá