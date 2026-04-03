Giá vàng hôm nay 3/4: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 171 triệu đồng/lượng; giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 170– 173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả ở chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 3/4 giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 170,8 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 170 – 173,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 3/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.676,4 USD/oz, tăng 19,2 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng SJC giảm còn 173,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 170 triệu đồng/lượng; giá bán 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán và giá mua là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 170 – 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 2/4. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 1/4, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội giảm so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170 – 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,8 – 173,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng 2/4.

Cuối giờ chiều 2/4 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tiếp đà tăng, giao dịch ở mức 4.657,2 USD/oz, giảm 44,9 USD/oz so với sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,91 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 25,59 triệu đồng/lượng bán ra ở cùng thời điểm.