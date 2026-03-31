中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 31/3: Giá bán vàng SJC tăng lên 175 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 09:05, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, đầu phiên giao dịch ngày 31/3, vàng SJC niêm yết giá vàng miếng 172 – 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, trong khi giá vàng thế giới tăng lên mức 4.618,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 31/3, mở cửa phiên giao dịch, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 172 triệu đồng/lượng; giá bán 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 172  – 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 31/3, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 172  – 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,8 - 174,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3

Sáng 31/3 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tăng lên mức 4.618,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/3: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 28,33 triệu đồng/lượng bán ra sáng 31/3.

gia vang hom nay 31 3 gia ban vang sjc tang len 175 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch ngày 30/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 170,8 triệu đồng/lượng; giá bán 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 170,8  – 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch chiều 30/3, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với đầu giờ sáng cùng ngày. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170,8  – 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 170,6 -173,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên.

Cuối giờ chiều 30/3 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tăng lên mức 4.534,8 USD/oz, tương đương tăng 69 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/3: 1 USD = 26,355 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 30 triệu đồng/lượng bán ra cuối phiên giao dịch ngày 30/3.

PV/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay 31/3 cập nhật giá vàng giá vàng ngày 31/3 giá vàng trong nước thị trường vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyên gia cảnh báo: Không nên lướt sóng vàng thời điểm hiện tại
Chuyên gia cảnh báo: Không nên lướt sóng vàng thời điểm hiện tại

VOV.VN - Trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Không nên lướt sóng vàng thời điểm hiện tại

Chuyên gia cảnh báo: Không nên lướt sóng vàng thời điểm hiện tại

VOV.VN - Trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn.

Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?
Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

VOV.VN - Chiều 25/3, nhiều khách hàng Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ nhận thông báo trả vàng sớm, dù trước đó phải chờ 30-90 ngày theo giấy hẹn. Cùng lúc, doanh nghiệp thu mua vàng thương hiệu khác với giá thấp hơn thị trường tới 12,5 triệu đồng/lượng, dấy lên nghi vấn ép giá, tận dụng tâm lý hoang mang của khách hàng.

Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

VOV.VN - Chiều 25/3, nhiều khách hàng Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ nhận thông báo trả vàng sớm, dù trước đó phải chờ 30-90 ngày theo giấy hẹn. Cùng lúc, doanh nghiệp thu mua vàng thương hiệu khác với giá thấp hơn thị trường tới 12,5 triệu đồng/lượng, dấy lên nghi vấn ép giá, tận dụng tâm lý hoang mang của khách hàng.

Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?
Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?

VOV.VN - Trả tiền thật, cầm giấy hẹn và chờ đợi trong bất an, nhiều người mua vàng đang phải đối mặt rủi ro lớn khi giá vàng "nhảy múa". Hình thức trả tiền trước - nhận vàng sau” không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều hệ lụy khi thị trường biến động.

Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?

Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?

VOV.VN - Trả tiền thật, cầm giấy hẹn và chờ đợi trong bất an, nhiều người mua vàng đang phải đối mặt rủi ro lớn khi giá vàng "nhảy múa". Hình thức trả tiền trước - nhận vàng sau” không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều hệ lụy khi thị trường biến động.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
PODCAST
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá