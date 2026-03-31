Giá vàng hôm nay 31/3: Giá bán vàng SJC tăng lên 175 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/3, mở cửa phiên giao dịch, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 172 triệu đồng/lượng; giá bán 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 172 – 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 31/3, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 172 – 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,8 - 174,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3

Sáng 31/3 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tăng lên mức 4.618,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/3: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 28,33 triệu đồng/lượng bán ra sáng 31/3.

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch ngày 30/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 170,8 triệu đồng/lượng; giá bán 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 170,8 – 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch chiều 30/3, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với đầu giờ sáng cùng ngày. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170,8 – 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 170,6 -173,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên.

Cuối giờ chiều 30/3 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tăng lên mức 4.534,8 USD/oz, tương đương tăng 69 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/3: 1 USD = 26,355 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 30 triệu đồng/lượng bán ra cuối phiên giao dịch ngày 30/3.