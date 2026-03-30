Giá vàng hôm nay 30/3: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay, sáng 30/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,4 triệu đồng/lượng, giá bán là 171,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,4 – 171,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168,2- 171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng lúc, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168,4 – 171,4 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Sáng 30/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4,465,8 USD/oz, giảm 27,3 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/3: 1 USD = 26,355 VND, giá vàng thế giới tương đương 141,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 30/3.

Giá vàng nhẫn mua bán ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Trước phiên giao dịch ngày 30/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 169,8 triệu đồng/lượng; giá bán 172,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng với SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 29/3 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, cùng mức giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 29/3 không có biến động tăng so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở khoảng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 29/3 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng 29/3. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch tuần tiếp tục giảm. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.492,5 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 142,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 30,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 29/3.

Giá vàng đang chịu áp lực từ lãi suất và lạm phát

Giá vàng thế giới giảm sau khi số liệu thị trường lao động tháng 3 của Mỹ được công bố cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Bên cạnh đó, việc đồng USD tăng giá và giá dầu đi lên, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, chặn đứng đà tăng của kim loại quý.

Theo hãng tin Reuters, đồng USD mạnh lên khiến vàng vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định giá vàng đang chịu áp lực từ triển vọng lãi suất cao và lạm phát. Theo ông, nếu xung đột địa chính trị kéo dài, giá vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/oz; ngược lại, một lệnh ngừng bắn cùng kỳ vọng cắt giảm lãi suất có thể đẩy giá lên mức 5.000 USD/oz.

Thông thường, vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn và lạm phát. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý này kém hấp dẫn hơn do chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên.

Liên quan đến tình hình địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran cần nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 tuần, trong khi phía Tehran cho biết đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng chưa có đàm phán chính thức.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel nhằm vào Iran bùng phát từ ngày 28/2, giá vàng đã giảm hơn 15%. Tuy nhiên, tính chung trong vòng 1 năm qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50%. Nhìn chung, về xu hướng dài hạn, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trước bối cảnh rủi ro địa chính trị lan rộng và suy thoái kinh tế.