Giá vàng hôm nay 5/4: SJC ở mức 174,5 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật, 05:10, 05/04/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 26 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/4, cập nhật chốt phiên giao dịch ngày 4/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 171,5 triệu đồng/lượng, giá bán 174,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 171  - 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước và thế giới ổn định 

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội thay đổi không đáng kể so với chốt phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào. Chênh lệch mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối giờ chiều 4/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.676,1 USD/oz, ổn định so với chốt phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra chốt phiên giao dịch ngày 4/4.

Giá vàng hôm nay 4/4: SJC tăng nhẹ, duy trì chênh lệch cao với thế giới

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 4/4, giá vàng trong nước tiếp tục nhích tăng nhẹ ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra gần như đi ngang. Dù biến động không lớn, mức chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới vẫn duy trì ở ngưỡng cao, lên tới khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3/4: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/4, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.676,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 2/4: Giá bán vàng SJC giảm còn 175,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (2/4), vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, hiện niêm yết ở mức 173,7 – 176,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm về mức 4.702,1 USD/oz.

Giá vàng thế giới tăng, vàng tư nhân đi ngang: Nhà đầu tư lỗ nặng, giao dịch khó

VOV.VN - Giá vàng thế giới liên tục tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 3/2026. Tuy nhiên, vàng tư nhân trong nước lại tăng chậm, thậm chí có thời điểm đi ngang, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ và gặp khó khăn khi giao dịch.

