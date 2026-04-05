Giá vàng hôm nay 5/4: SJC ở mức 174,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/4, cập nhật chốt phiên giao dịch ngày 4/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 171,5 triệu đồng/lượng, giá bán 174,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước và thế giới ổn định

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội thay đổi không đáng kể so với chốt phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào. Chênh lệch mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối giờ chiều 4/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.676,1 USD/oz, ổn định so với chốt phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra chốt phiên giao dịch ngày 4/4.