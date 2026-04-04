Giá vàng hôm nay 4/4: SJC tăng nhẹ, duy trì chênh lệch cao với thế giới

Giá vàng hôm nay 4/4, cập nhật mở phiên giao dịch ngày 4/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 171,5 triệu đồng/lượng, giá bán 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều mua bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới ỏn định

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 171,1 - 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vài và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội thay đổi không đáng kể so với chốt phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Chênh lệch mua vào – bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 171,1 - 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch trước đó.

Đầu giờ sáng 4/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.676,1 USD/oz, ổn định so với chốt phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra mở phiên giao dịch ngày 4/4.